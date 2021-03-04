Bazı şirketler 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne geçti

Bazı şirketler 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne geçti

Ticaret Bakanlığı, 63 şirketi 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne aldı.

Ticaret Bakanlığı’nın 63 şirkette uyguladığı "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" tebliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ŞİRKETLERİN BİLGİLERİ YAYINLANDI

Kararda, ilgili tebliğ kapsamında bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 63 şirketin isim ve iletişim bilgilerine ilişkin liste yer aldı.

Öte yandan, Resmi Gazete'nin 22 Mayıs 2020 ve 5 Eylül 2020 tarihli sayılarında yayınlanan konuya ilişkin kararlar yürürlükten kaldırıldı.