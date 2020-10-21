Bazı tarım ürünlerinin ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı

Bazı tarım ürünlerinin ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı

Buğday, arpa, mısır ve mahlut ithalatındaki gümrük vergisinin yıl sonuna kadar sıfırlanması kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; daha önce ülke ve ülke gruplarına bağlı olarak, kapsam dahilindeki makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı.

DÜNYA HUBUBAT FİYATLARINDA ARTIŞ VAR

Dünyada ve Türkiye'de etkili koronavirüs salgını devam ederken, Rusya ve Ukrayna gibi başlıca hububat ihracatçısı ülkelerin de ihracatı kısıtlamaya yönelik tedbirler alması öngörülüyor. Ayrıca, Çin gibi ithalatçı ülkelerin gerçekleştirdiği yoğun ithalat ve kuraklık nedeniyle de gelecek yıla ait ekilişlerin olumsuz etkilenmesi gibi sebeplerle dünya hububat fiyatlarında artış yaşanıyor.

Bu arada, gerek iç gerek dış piyasa fiyatlarında devam eden yükselişlerin yem ve gıda piyasaları ile tüketici fiyatlarına yukarı yönlü baskı yapmasının önüne geçmek için Türkiye de ithalatta gümrük vergisi düzenlemesine gitti.

YIL SONUNA KADAR

Söz konusu karar uyarınca, buğday ithalatında yüzde 45, arpa ithalatında yüzde 35 ve mısır ithalatında yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri 1 Ocak 2021'e kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.