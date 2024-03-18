BCCT Başkanı Chris Gaunt: Türkiye, Birleşik Krallık için ticaret ve yatırımda önceliklli pazar Türkiye uluslararası yatırım çekmeye ve çeşitli ülkelerle ikili ilişkilerini geliştirmeye devam ederken, Birleşik Krallık açısından öncelikli pazar olmaya devam edeceği görüşü paylaşıldı.

AA

Türkiye-Birleşik Krallık arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) daha kapsamlı bir anlaşma haline gelmesi için gözden geçirme çalışmaları yürütülüyor.

Gümrük Birliği'ne dayanan, ağırlıklı olarak sanayi mallarını kapsayan iki ülke arasındaki STA'nın güncelleme müzakerelerinin ilk turu, bu yıl 10 Haziran haftasında Londra'da gerçekleştirilecek.

STA güncelleme müzakereleri neticesinde, anlaşmanın hizmet ticareti, yatırımlar ve ilave tarım tavizleri gibi alanları içerecek şekilde genişletilmesi, ayrıca yatay kurallar bakımdan kapsamlı hükümler içermesi hedefleniyor.

"Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişki daha güçlü bir yatırım ortamı oluşturmak yönünde"

Bu aşamada Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye'nin Birleşik Krallık için ticaret ve yatırımdaki yerini anlarak, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkinin "daha güçlü bir yatırım ortamı oluşturmak" yönünde olduğunu belirtti.

Genel olarak gidişatın Türkiye ve Birleşik Krallık arasında daha güçlü bir yatırım ortamı oluşturmak yönünde olduğunu belirten Chris Gaunt, "Türkiye, Birleşik Krallık için ticaret ve yatırımda öncelikli pazar olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

"Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler her zaman güçlü oldu"

Britanya İmparatorluk Nişanı (OBE) sahibi de olan Türkiye'de BCCT Başkanı Chris Gaunt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin her zaman güçlü olduğunu ve olmaya devam edeceğini dile getirdi.

"Ticaret hacmi ve değeri artacak"

Yeniden müzakere edilecek STA'nın Birleşik Krallık ve Türkiye'nin ticaretlerini gelecek yıllarda nasıl büyütmek istediğinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Gaunt, "Yeniden müzakerenin amacı anlaşmaya daha fazla sektörün dahil edilmesidir, bu da ticaret hacmini ve değeri artıracaktır." diye konuştu.

"İkili ticaret hacmimiz yaklaşık 28 milyar dolara ulaştı"

Gaunt, ikili ticaret hacminde salgın sırasında düşüş olduğunu anımsatarak, şu anda ikili ticaret hacminin yaklaşık 28 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Olumlu yönde ilerleme olduğuna vurgu yapan Gaunt, "Türkiye'den İngiltere'ye ihracatta bir artış görüyoruz. Bu artış da Türkiye ekonomisine fayda sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ile daha kapsamlı bir tarımsal ilişki kurmak istiyoruz"

Gaunt, güncellenecek STA ile hizmetler sektörünün daha fazla önem kazanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

Türkiye ile daha kapsamlı bir tarımsal ilişki kurmak istiyoruz. Birleşik Krallık'ın tarım, teknoloji konularında çok fazla destek sağlayabileceğine inanıyorum. Türkiye büyük bir üretici ve tarım ürünleri ihracatçısı olmak için gerekli tüm unsurlara, çevreye ve konuma sahip. Dolayısıyla İngiltere'nin Türkiye'nin bunu başarmasına yardımcı olabileceğini düşünüyorum.

"Türkiye, Birleşik Krallık'tan gelen turistler için çok popüler"

Gaunt, Türkiye'nin Birleşik Krallık'tan gelen turistler için çok popüler olduğunun altını çizdi.

Turizm sektörünün Türkiye için kritik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Gaunt, "Birleşik Krallık'tan gelen turistlerde geçen yaz bir artış gördük. Şimdi tekrar büyüyor ve bu yaz büyümeye devam etmemesi için herhangi bir neden görmüyorum." dedi.

"KOBİ'ler her ekonominin bel kemiğidir"

BCCT olarak iki ülke arasındaki ticarette önemli bir rol oynadıklarını ifade eden Gaunt, sözlerini şöyle sürdürdü:

Odak noktamız Türk KOBİ'lerini desteklemek ve onları Birleşik Krallık KOBİ'leriyle bir araya getirmek. KOBİ'ler her ekonominin bel kemiğidir ve her iki ülkede de ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadıklarından emin olmak istiyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)