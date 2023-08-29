BDDK açıkladı! Bankacılık sektörünün net karı 7 ayda yıllık yüzde 41,2 arttı BDDK tarafından Türkiye'nin, temmuz ayı bankacılık sektörünün net kâr/zarar durumu açıklandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre sektörün 2023'ün ilk yedi ayında elde ettiği net kâr, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,2 artışla 293,4 milyar TL'ye çıktı.

Bankacılık sektörünün takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı ise temmuz ayında yüzde 1,60 oldu.

2022 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 2,42 seviyesindeydi.

Çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 15

Öte yandan, çekirdek sermaye yeterlilik oranı temmuzda yüzde 15, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 19 oldu.

Toplam aktifler

Toplam aktifler temmuz ayında 20 trilyon TL olarak açıklanırken 2022 yılının aynı döneminde bu oran 12,3 trilyon TL seviyesindeydi.

Toplam krediler

Toplam krediler ise geçtiğimiz ay 10,3 trilyon TL olarak gerçekleşti.

Geçen senenin temmuz ayında bu rakam 6,51 trilyon TL’ydi.