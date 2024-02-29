BDDK: Bankacılık sektörünün aktiflerinin aralıkta 23,9 trilyon lira oldu BDDK, bankacılık aktiflerini açıkladı. Bankacılık aktifleri aralıkta 23,3 trilyon lira olarak açıklandı. Böylece bankacılık aktifleri aralık ayında, kasım ayına göre yüzde 1,5 artış gösterdi.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayınlandı.

Sektörün aktif toplamı 2023 sonuna göre 349 milyar 434 milyon lira arttı.

Buna göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, ocak sonu itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı.

Rapora göre, ocakta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 23 trilyon 886 milyar 855 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre yüzde 2,2 artarak 11 trilyon 937 milyar 749 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 3,7 yükselerek 4 trilyon 115 milyar 662 milyon liraya çıktı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı: Yüzde 1,6

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevduat yüzde 0,6 yükseldi

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 0,6 artarak 14 trilyon 947 milyar 668 milyon liraya yükseldi.

Öz kaynak toplamı yüzde 1,4 artış yaşadı

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 1,4 artışla 2 trilyon 174 milyar 571 milyon liraya ulaştı.

Dönem net kârı

Ocak sonu itibarıyla sektörün dönem net kârı 31 milyar 987 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,89 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)