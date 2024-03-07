BDDK: Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta, 60 milyar 341 milyon lira artışla 12 trilyon 363 milyar liraya yükseldi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), her hafta düzenli olarak bankacılık sektörüne ait önemli verileri aktarıyor.

BDDK tarafından yayınlanan haftalık bültene göre bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 160 milyar 341 milyon lira artarak 12 trilyon 363 milyar 424 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 203 milyar 83 milyon liradan 12 trilyon 363 milyar 424 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 48 milyar 815 milyon lira azaldı.

Toplam mevduat 15 trilyon 79 milyar 395 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin tutarı 1,5 trilyon lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 1 Mart itibarıyla 16 milyar 54 milyon lira artışla 1 trilyon 578 milyar 84 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu kredilerin 438 milyar 802 milyon lirası konut, 93 milyar 459 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 45 milyar 822 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 26 milyar 718 milyon lira artarak 1 trilyon 523 milyar 59 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacakları

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3 artışla 1 trilyon 311 milyar 696 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 571 milyar 593 milyon lirasını taksitli, 740 milyar 103 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Takipteki alacaklar

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 1 Mart itibarıyla, önceki haftaya göre 1 milyar 160 milyon lira artarak 195 milyar 580 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 161 milyar 812 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar arttı

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 10 milyar 124 milyon lira artarak 2 trilyon 682 milyar 45 milyon lira oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)