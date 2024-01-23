BDDK: Bankalarda müşteri onayı olmadan artık hesap açılamayacak Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan BDDK kararına göre, bankacılık işlemlerinde günün şartlarına uygun değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden "bankaların kendi kendilerine müşteri adına hesap açamayacağı" kararı öne çıktı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) yeni kararlarına göre, bankalar, kişilerin adına kanıtlanabilir onay veya talep olmaksızın kendi kendilerine herhangi bir hesap açamayacak

Mevduat ve katılım bankaları, kanıtlanabilir onay veya talep olmaksızın kişiler adına kredili hesap dahil herhangi bir hesap açamayacak, kredili hesabın limitini artıramayacak ve kredili hesaptan herhangi bir tahsilat yapamayacak.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte düzenlemeler yapan BDDK yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Hesap sahibi bilgilendirilecek

Düzenlemeye göre, kredili hesap limitlerinin azaltılması durumunda hesap sahibi bilgilendirilecek. Yenilenen hesaplar, bu fıkra kapsamında hesap açılışı sayılmayacak.

Bazı ibarelerde değişiklik yapıldı

Yönetmelikle, yönetmeliğin "mevduat ve fon kabulü" başlıklı 4. maddesi ile "katılım fonlarına ilişkin genel koşullar" başlıklı 6. maddesinde yer alan "kâr ve zarara" ibareleri, "kâra" şeklinde değiştirildi.

Havuz oluşturulacak

Düzenlemeye göre, kâr zarar ortaklığı sözleşmesi ve yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı olarak açılan katılma hesaplarının işletilmesinde, her sözleşme türünün kendi altında ayrı havuzlar oluşturulabilecek ve bu havuzlar kendi içinde birleştirilebilecek.

Katılım fonu hesapları

Katılım fonu hesapları üzerinde hesap sahibinin talep hakkı ve katılım bankasının ödeme yükümlülüğü; özel cari hesaplarda yatırılan tutar, katılma hesaplarında ise vade sonunda geçerli birim hesap değeri kadar olacak.

Tahmini kâr oranı belirlenerek yapılan yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesaplarında ise birim hesap değerinin, yatırılan tutar ve tahmini kâr toplamı ile sınırlı olması öngörülüyor.

Günlük birim değeri hesaplama tablosu artık kullanılmayacak

Katılma hesaplarının işletilmesinden doğan kâr veya zararın hesaplanmasında kullanılan ve yönetmelik ekinde yer alan Günlük Birim Değeri Hesaplama Tablosu, yürürlükten kaldırıldı.

TMSF'ye devredilmede uyarma sınırı değiştirilebilecek

Yönetmelikte yapılan düzenleme kapsamında ayrıca BDDK, mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerinin, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredileceği konusunda uyarma zorunluluğunda halen 250 TL ve üzeri olarak uygulanan sınırı, TMSF görüşü alınmak suretiyle değiştirmeye yetkili olacak.