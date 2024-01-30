BDDK rapor yayınladı! Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü bir yılda yüzde 63,9 arttı BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün aktifleri aralık ayında 23 trilyon 519 milyar 337 milyon liraya yükseldi.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayınlandı.

Rapora göre, bankacılık sektörünün aralık sonu itibarıyla dönem net kârı 603 milyar 634 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,85 seviyesinde açıklandı.

Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, Aralık 2023 döneminde 23 trilyon 519 milyar 337 milyon liraya yükseldi.

Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü yüzde 63,9 arttı

Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 9 trilyon 171 milyar 947 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 63,9 oldu.

Krediler yüzde 54 arttı

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 54 artarak 11 trilyon 677 milyar 135 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 67,4 yükselerek 3 trilyon 969 milyar 830 milyon liraya çıktı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı: Yüzde 1,6

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevduat, yüzde 67,6 yükseldi

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2022 sonuna göre yüzde 67,6 artarak 14 trilyon 851 milyar 970 milyon liraya yükseldi.

Öz kaynak toplamı arttı

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 50,9 artışla 2 trilyon 121 milyar 581 milyon liraya ulaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)