BDDK'dan altın ile ilgili önemli karar

BDDK'dan altın ile ilgili önemli karar

BDDK'dan, bankaların topladıkları fiziki altınların değerlemesine ilişkin yönetmelik taslağı gündeme geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklikleri kapsayan yönetmelik taslağını görüşe açtı.

YÖNETMELİĞE YENİ BİR MADDE

BDDK'nın resmi internet sitesinde yayınlanan yönetmelik taslağında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi.

MİLYEM DEĞERLERİ DEVREYE GİRİYOR

Eklenen maddeye göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak belirlenen milyem değerleri üzerinden değerleyecek.

MİLYEM DEĞERLERİ NEDİR?

Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanıyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.