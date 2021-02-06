BDDK'dan Destek Yatırım Bankası'nın kurulmasına izin

BDDK, "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin veren karara imza attı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), yeni bir bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KALKINMA VE YATIRIM BANKASI KURULMASINA İZİN

Kararda, Destek Faktoring AŞ, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun tarafından 300 milyon lira sermayeli "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği bildirildi.