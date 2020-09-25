BDDK'dan swap hamlesi: Özkaynakların oranı yüzde 10'a yükseltildi

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı." denildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada, "Bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı." denildi.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİK NEDENİ İLE

BDDK 12 Nisan tarihinde aldığı kararı uygulamakla birlikte koronavirüs salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin arttığı dönemde kararın normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda değişitliğe gitti.

KURUMDAN KARARLA İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Kurumdan konu ile ilgili yapılar açıklama şöyle:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 25/09/2020 tarihli ve 9169 sayılı Kararı ile, bankaların konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklara oranı şeklinde belirlenmiş yüzde 1 olan sınırlamanın, yüzde 10 olarak yeniden belirlenmesine, vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; her bir takvim günü için sağlanması gereken ve söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenmiş sınırlamanın, vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 1 yerine yüzde 2, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 2 yerine yüzde 5, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 10 yerine yüzde 20 olarak yeniden belirlenmesine ve bu hesaplamada valör tarihi işlem tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınmasına, karar verildi."