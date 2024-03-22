BDDK'dan elektrikli motorlu taşıt kredisi düzenlemesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, elektrikli motorlu taşıtların alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gittiğini duyurdu.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli motorlu taşıtların alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitti.

BDDK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilgili araç kategorisi için fatura değeri üzerinden kredi vade sınırları açıklandı.

Ayrıca tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranını nihai fatura değeri üzerinden sınırlar da açıklandı.

Vade sınırı 48 ay

Kurul nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 ay olarak belirlendi.

Vade sınırı 36 ay

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira üzerinde olup 3 milyon lira üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 ay oldu.

Vade sınırı 24 ay

Nihai fatura değeri 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade sınırı 24 ay olarak belirlendi.

Vade sınırı 12 ay

Nihai fatura değeri 4 milyon liranım üzerinde olup 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade sınırı 12 ay oldu.

Fatura değerinin kredi tutarının yüzde 70'ini aşamama şartı

Kredi Yönetmeliğinin 12'nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliği'nin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranını nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi.

Kredi tutarının yüzde 30'u aşamama şartı

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin liranın üzerinde olup, 3 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için kredi tutarının, yüzde 50'yi aşamaması nihai fatura değeri 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için kredi tutarının yüzde 30'u aşamaması kararlaştırıldı.

Yüzde 20'yi aşamama sınırı

Kurul kararına göre ayrıca kredi tutarının nihai fatura değeri 4 milyon liranın üzerinde olup 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına karar verildi.

Nihai fatura değeri 5 milyon liranın üzerinde olan taşıtlar içinse kredi tutarı yüzde sıfır olarak belirlendi.

Fatura değeri / Kullandırılan kredi vadesi

-Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay,

-Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 3 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay,

-Nihai fatura değeri 3 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olup 4 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay,

-Nihai fatura değeri 4 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olup 5 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay.