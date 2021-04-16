BDDK'dan vatandaş menfaatini gözeten uygulama

BDDK, bankaların işleyişinin vatandaş için uygunluğunu değerlendiren model geliştirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) geliştirdiği model ile banka işleyişinin, iş modelinin, strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri kapsamında değerlendirilmesi, bu doğrultuda kural ve standartlar oluşturularak en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

BDDK, Ekonomi Reformları Eylem Planı kapsamında, bankaların iş modellerinin vatandaşın hak ve menfaatlerine uygunluğunu değerlendiren Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli'ni (BAM) geliştirdi.

GENÇLER VE YAŞLILARDA BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ KULLANIMI YAYGINLAŞTI

BDDK'dan yapılan açıklamada, son dönemde bankacılık sektöründe bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler paralelinde finansal inovasyon, dijitalleşme ve yeni kanalların arttığı belirtilerek, gençler ve yaşlılar gibi kırılgan müşteri profilinde bireysel bankacılık hizmetleri kullanımının yaygınlaştığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin de üyesi olduğu G20, Finansal İstikrar Kurulu, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan ilke, rehber ve raporlar değerlendirildiğinde, genel itibarıyla üye ülkelerden finansal tüketicilerin korunmasına yönelik bir denetim ve gözetim sistemi kurmalarının beklendiği aktarılarak, şu değerlendirmelere yer verildi:

“EKONOMİ REFORMLARI EYLEM PLANI DOĞRULTUSUNDA BAM GELİŞTİRİLDİ”

"Dünya Bankası, tüketicinin korunması ve finansal okur-yazarlığın artırılmasının finansal piyasaların uzun vadeli istikrarı için önemine vurgu yapmaktadır. Bu kapsamda, 2021 yılı Ekonomik Reform Paketi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Ekonomi Reformları Eylem Planı doğrultusunda BAM geliştirilmiş olup, model ile halihazırda yapılmakta olan mevzuata uygunluk denetimine ilaveten proaktif bir bakış açısıyla banka işleyişinin, iş modelinin, strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri kapsamında değerlendirilmesi ve bu doğrultuda kural ve standartlar oluşturularak en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır."