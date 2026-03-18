BDDK’dan yeni katılım bankasına onay: Fuzul Katılım Bankası kuruluyor

BDDK’nın yayımladığı kurul kararına göre, Türkiye’de faaliyet gösterecek yeni katılım bankası, 13,2 milyar liralık kuruluş sermayesiyle hayata geçirilecek. “Fuzul Katılım Bankası AŞ” adıyla kurulacak banka, katılım finans sektöründe önemli oyunculardan biri olmayı hedefliyor.

KURUCU ORTAKLAR AÇIKLANDI

Kararda yer alan bilgilere göre bankanın kurucu ortakları arasında Fuzul Holding, Fuzul Yapı Gayrimenkul ve İnşaat AŞ ile birlikte Mahmut Akbal, Eyüp Akbal ve Zeki Akbal bulunuyor.

Kuruluş izni, ilgili yönetmelik ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında yapılan detaylı inceleme ve değerlendirmelerin ardından verildi.

YASAL SÜREÇLER TAMAMLANDI

BDDK, kararın alınmasında “Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde sunulan bilgi ve belgelerin incelendiğini belirtti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bankanın kuruluşuna mevzuat gereği onay verildiği ifade edildi.

KATILIM BANKACILIĞINA YENİ OYUNCU

Söz konusu izinle birlikte Türkiye’de katılım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek yeni bir finans kuruluşu daha sisteme dahil olacak. Sektör temsilcileri, yüksek sermaye ile kurulacak bankanın rekabeti artırmasının beklendiğini belirtiyor.