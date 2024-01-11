Beklentilerin üzerinde kaldı! ABD'de aralık ayı enflasyonu açıklandı ABD Çalışma Bakanlığı enflasyon verilerini paylaştı. ABD'de 2023 Aralık ayında aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

AA

Küresel piyasalar ABD'nin aralık ayı enflasyona odaklanmıştı. Verileri ABD Çalışma Bakanılğı yayınladı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olması bekleniyordu.

Çekirdek TÜFE

Enerji ve gıda fiyatlarının ayrı tutulduğu çekirdek TÜFE aralıkta yüzde 0,3 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık çekirdek TÜFE ise yüzde 3,9 artış gösterdi.

Beklentiler çekirdek TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,8 artacağı yönündeydi.

Bu nedenle çekirdek TÜFE ılımlı seyretti.

Enerji ve gıda endekslerinde artış

Çalışma Bakanlığı yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

Enerji endeksi kasım ayında yüzde 2,3 düştükten sonra eralık ayında yüzde 0,4 arttı. Gıda endeksi Kasım ayında olduğu gibi Aralık ayında da yüzde 0,2 arttı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)