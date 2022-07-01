Benzin ve LPG’de indirim

2 Temmuz Cumartesi gününden geçerli olmak üzere yaşanacak fiyat düşüşü, benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda ise 1 lira 75 kuruş olarak gerçekleşecek. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürüyor.

Buna göre benzin ve motorin fiyatlarında da sık sık indirim ve zam değişkenlik gösteriyor.

Bu kez sürücüleri sevindiren bir haber geldi…

Benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda 1 lira 75 kuruş indirim

2 Temmuz Cumartesi gününden geçerli olmak üzere yaşanacak fiyat düşüşü, benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda ise 1 lira 75 kuruş olarak gerçekleşecek.

İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

İndirimden sonra benzinin litre fiyatı yaklaşık 25 lira 17 kuruş, otogazın litre fiyatı ise 10 lira 67 kuruş seviyesine düşecek.

İstanbul’daki fiyatlar

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26 lira 64 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 30 kuruştan satılıyor.

Otogazın (LPG) litresi 12 lira 42 kuruştan satılıyor.