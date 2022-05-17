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    Benzin ve LPG'ye zam geldi

    Benzin ve LPG'ye zam geldi

    Gece yarısı itibarıyla benzin grubunda 1 lira 68 kuruş, LPG grubunda ise 40 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.
    • 17.05.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 09:07
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    Rusya-Ukrayna savaşının ve dövizdeki hareketliliğin etkisiyle küresel enerji piyasalarındaki fiyat değişiklikleri devam ediyor.

    Brent petrolün varil fiyatları dün 109 dolar seviyesindeyken, bugün 113 dolar seviyesine yükseldi.

    Bu yükseliş akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi.

    Benzine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye 40 kuruş zam

    Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 68 kuruş, LPG'nin litre fiyatında 40 kuruş artış yaşandı.

    Benzin motorini geride bıraktı

    Böylelikle benzin fiyatı 5 ay sonra ilk kez motorini geçti.

    Benzin fiyatındaki en son artış ise 11 Mayıs'ta 78 kuruş olmuştu.

    Depodaki fark 102 TL oldu

    60 litrelik depo bir önceki fiyatlarla bin 267 liraya dolarken, şimdi bin 369 liraya dolacak.

    Benzin ve LPG ye zam geldi #1

    Üç büyükşehirdeki güncel fiyatlar

    Benzinin ortalama litre fiyatı Ankara'da 22,93 lira, İstanbul'da 22,84 lira, İzmir'de 22,95 lira.

    Motorinin ortalama litre fiyatı Ankara'da 22,13 lira, İstanbul'da 22,06 lira, İzmir'de ise 22,18 lira.

    LPG'nin ortalama litre fiyatı da Ankara'da 11,23 lira, İstanbul'da 11,04 lira ve İzmir'de 11,04 lira oldu.

    Benzin ve LPG ye zam geldi #2


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