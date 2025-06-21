Benzin ve motorine zam geldi! Tabelalar değişti

İsrail-İran savaşı nedeniyle petrol fiyatları arttı.

Akaryakıt fiyatlarında sert artışlara neden oldu.

İsrail'in İran'ı vurduğu 13 Haziran'da Brent petrolün varil fiyatı 1 günde yüzde 10 yükseldi, 78 dolara kadar çıktı.

Sektör kaynaklarına göre, bugününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, TL, motorin grubunda 3 lira 30 TL fiyat artışı yapıldı.

MOTORİN 55 LİRAYI, BENZİN 52 LİRAYI AŞTI

Dün gece fiyata yansıyan zam sonrası motorin 55 lirayı, benzin 52 lirayı aştı.

İSTANBUL'DA GÜNCEL FİYATLAR

Gelen son zamla birlikte İstanbul'da benzininin litre fiyatı 51 lira 50 kuruşa, motorinin fiyatı ise 54 lira 72 kuruşa yükseldi.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 51,50 TL Motorin: 54,72 TL LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 51,35 TL Motorin: 54,60 TL LPG: 24,49 TL

ANKARA'DA GÜNCEL FİYATLAR

Ankara'da ise benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin 55 lira 56 kuruşa çıktı.

Benzin: 52,16 TL Motorin: 55,56 TL LPG: 24,99 TL

İZMİR'DE GÜNCEL FİYATLAR

Benzin: 52,49 TL Motorin: 55,91 TL LPG: 24,94 TL

Bu fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösterebiliyor.

1 HAFTADA AKARYAKITA YANSIYAN ZAM

1 haftada gelen zam tutarı motorinde 8 buçuk, benzinde 4 buçuk lira oldu.

Benzinin litresi 12 Haziran'da İstanbul'da 46 lira 96 kuruş, Ankara'da 47 lira 63 kuruştu. Motorin ise İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, 47 lira 12 kuruştu.

13 Haziran'da benzin İstanbul'da 48 lira 39 kuruşa çıkarken, motorin 46 lira 27'de sabit kaldı.

19 Haziran'da ise benzin 49 lira 97 kuruşa, motorin 51 lira 37 kuruşa yükseldi.

19 Haziran'da Ankara'da ise benzin 50 lira 64 kuruşa, motorin 52 lira 22 kuruşa çıktı.

20 Haziran'da İstanbul'da benzin 49.99 lira, Ankara'da 50.66 lira, İzmir'de 50.99 liradan satılıyordu.

20 Haziran'da motorin ise İstanbul'da 51.39 lira, Ankara'da 52.24 lira, İzmir'de ise 52.59 liradan satılıyordu.

DİZEL ARAÇTA DEPO BAŞINA 500 LİRA FARK VAR

13 Haziran'dan itibaren gelene zamlar sonrası, bir dizel aracın deposunu doldurmak için 500 lira daha fazla ödenecek.

BENZİNLİ ARAÇTA DEPO BAŞINA 270 LİRA FARK VAR

13 Haziran'dan itibaren gelene zamlar sonrası 60 litrelik depoya sahip benzinli araç için ise 270 liralık fark oluşacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.