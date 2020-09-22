Benzinde 19 kuruş indirim

İndirim sonrası Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni fiyatlar belli oldu.

Benzin fiyatlarında indirim kararı alındı.

Benzinin litre fiyatında, gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirime gidilecek.

BENZİN FİYATINDA İNDİRİM KARARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6.93 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6.74 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6.88 liradan 6.69 liraya, İzmir'de 6.95 liradan 6.76 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.