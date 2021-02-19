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    Benzine bu gece 15 kuruş zam yapılacak ancak pompaya yansımayacak

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzine yapılan zam ile birlikte LGP’ye uygulanan indirimin de fiyatlara yansıtılmayacağını duyurdu.
    • AA
    • 19.02.2021 - 18:01
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    Benzine bu gece 15 kuruş zam yapılacak ancak pompaya yansımayacak

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş zam yapıldı.

    Ancak artış, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacak ve pompaya yansımayacak.

    İNDİRİM DE YANSIMAYACAK

    Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılırken, LPG’de de 7 kuruşluk bir indirim gerçekleştirildiği aktarıldı.

    Yine aynı şekilde bu indirim de fiyatlara yansıtılmayacak.

    Benzine bu gece 15 kuruş zam yapılacak ancak pompaya yansımayacak #1

    Benzine bu gece 15 kuruş zam yapılacak ancak pompaya yansımayacak #2

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