Berat Albayrak: 2021 sonunda enflasyonu yüzde 8 olarak hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2020 enflasyon rakamının yüzde 10.5, 2021 yılının sonunda ise yüzde 8 olarak hedeflendiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Lansman Toplantısı'nda enflasyon rakamlarına ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı.

2021'DE HEDEF YÜZDE 8

Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedeflerinin, 2020 için yüzde 10,5, 2021 için yüzde 8, 2022 için yüzde 6 olduğunu dile getirdi.

PROGRAM SONU HEDEFİ 4,9 OLARAK BELİRLENDİ

3 yıl sürecek ekonomi programının sonunda ana hedefin geleceği noktayı da açıklayan Bakan Albayrak, "Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 10.5'e gerilemesi, program sonunda yüzde 4.9 seviyesine gerilemesi ana hedefimiz olacaktır." diye konuştu.