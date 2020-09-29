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- Berat Albayrak, 4. çeyrek büyüme beklentisini açıkladı
Berat Albayrak, 4. çeyrek büyüme beklentisini açıkladı
Yılın tamamında pozitif büyüme hedeflediklerini belirten Bakan Albayrak, bu oranın yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.
- AA
- 29.09.2020 - 11:27
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Lansman Toplantısı"nda konuştu.
Bakan Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temalarını; 'Yeni Dengelenme', 'Yeni Normal' ve 'Yeni Ekonomi' olarak belirledik." diye konuştu.
POZİTİF BÜYÜME BEKLENTİSİ
Albayrak, "Yüzde 25'lere kadar yükselen tüketici enflasyonunu yüzde 10-11'lere düşürdük. 2019'un son çeyreği itibariyle yüzde 6.4'lük büyüme yakaladık.
Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi.