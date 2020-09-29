Berat Albayrak, 4. çeyrek büyüme beklentisini açıkladı

Yılın tamamında pozitif büyüme hedeflediklerini belirten Bakan Albayrak, bu oranın yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Lansman Toplantısı"nda konuştu.

Bakan Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temalarını; 'Yeni Dengelenme', 'Yeni Normal' ve 'Yeni Ekonomi' olarak belirledik." diye konuştu.

POZİTİF BÜYÜME BEKLENTİSİ

Albayrak, "Yüzde 25'lere kadar yükselen tüketici enflasyonunu yüzde 10-11'lere düşürdük. 2019'un son çeyreği itibariyle yüzde 6.4'lük büyüme yakaladık.

Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi.

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