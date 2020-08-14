Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide milli bağımsızlığa yönelik bir paylaşım yaptı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda bağımsızlık mücadelesine vurgu yapıldı.

Son zamanlarda Türkiye'de yapılan ekonomik algı operasyonlarınına ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide milli bağımsızlığa ilişkin bir duyuru yaptı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Albayrak, ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli olduğunun altını çizdi.

"ECDADIMIZ BU BEDELİ CANI PAHASINA SAYISIZ KERE ÖDEDİ"

Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşımda, “Ekonomide Milli Bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde. Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimiz koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadeleri yer aldı.

Berat Albayrak: Ekonomide milli bağımsızlığın bedeli var VİDEO