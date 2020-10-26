Berat Albayrak: Ekonomimiz büyüme patikasına giriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylülde 74,9 iken, ekimde yüzde 6,4 artarak 79,7'ye yükseldi.

TALEP BEKLENTİSİ ARTTI

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 8 artarak 77 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 7,2 artışla 74,9 değerini aldı.

Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi de yüzde 4,3 artarak 87,4'e yükseldi.

"EKONOMİMİZ BÜYÜME PATİKASINA GİRİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da açıklanan rakamların, ekonomik anlamda büyümeyi işaret ettiğini dile getirdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Albayrak, “Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi.” dedi.