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- Berat Albayrak: Ekonomimize güven artıyor
Berat Albayrak: Ekonomimize güven artıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, artış gösteren 'Ekonomik Güven Endeksi'ne yönelik açıklamalarda bulundu.
- AA & Ensonhaber
- 28.10.2020 - 10:33
- Güncelleme : 28.10.2020 - 10:46
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.
Bakan Berat Albayrak, ekonomik güven endeksinin 92,8 değerine yükseldiğini vurguladı.
"EKONOMİYE GÜVEN ARTIYOR"
Bakan Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor! Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak, paylaşımında bir tabloya da yer verdi.