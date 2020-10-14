Berat Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz

Berat Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından dış ticaret rakamlarını açıklayarak yeni bir döneme giriş yapıldığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "01-13 Ekim 2020 dönemine ilişkin dış ticaret rakamlarını" paylaştı.

Bakan Albayrak ekonominin her alanında yeni bir döneme giriş yapıldığını vurgulayarak, "YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101,8." mesajını verdi.

"ORANLARI DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ"

Albayrak, paylaşımında "Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız." ifadesini de kullandı.