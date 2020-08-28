Berat Albayrak: İhracatçılar için Katılım ve Finans Sistemi hazır

Berat Albayrak: İhracatçılar için Katılım ve Finans Sistemi hazır

Türk Eximbank'ın ihracatçılar için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. Bakan Berat Albayrak, Katılım ve Finans Sistemi'nin ihracatçılar için hayırlar getirmesini diledi.

30'un üzerinde ürün ile ihracatçılara hizmet sunan Türk Eximbank'ın ihracatçılar için yeni bir çalışması yayınlandı.

Türk Eximban'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Türk Eximbank: 30’un üzerinde ürün ile ihracatçılara hizmet veren Türk Eximbank ‘Katılım Finans Sistemi’ prensipleri ile çalışan ürününü devreye alıyor" ifadelerine yer verildi.

KATILIM VE FİNANS SİSTEMİ'Nİ TEBRİK ETTİ

Türk Eximbank'ın yayınladığı paylaşımı alıntılayarak ihracatçılara seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katılım ve Finans Sistemi'nin tüm ihracatçılara hayırlar getirmesini diledi.

ALTERNATİF FİNANS KAYNAKLARI ZENGİNLEŞTİRİLDİ

Berat Albayrak, açıklamasında, "Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. "Katılım Finans Sistemi" ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin." dedi.