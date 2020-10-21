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    Berat Albayrak: 'Kalkınma Fonu' hizmete sunuldu

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek veren "Kalkınma Fonu"nun, girişimcilerin ve yatırımcıların hizmetine sunulduğunu duyurdu.
    • AA
    • 21.10.2020 - 12:52
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 12:52
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    Berat Albayrak: 'Kalkınma Fonu' hizmete sunuldu

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, "YEPHedeflerSonuçlar" etiketiyle paylaşımda bulunarak girişimci ve yatırımcılara seslendi.

    "'KALKINMA FONU' HİZMETE SUNULDU"

    Paylaşımında Kalkınma Fonu'na ilişkin gelişmelere yer veren Albayrak, "Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız. Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen 'Kalkınma Fonu' girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

    Albayrak'ın paylaşımında fona ilişkin bir de video yer aldı.

    Berat Albayrak: 'Kalkınma Fonu' hizmete sunuldu VİDEO

    GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCIYA MADDİ DESTEK VERİLECEK

    Yeni Ekonomi Programı hedefleri içinde yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından organize edilen yatırım fonu sayesinde, girişimci ve yatırımcıyı desteklemek için yüksek katma değerli teknoloji ürünleri için maddi destek sağlanacak.

    Berat Albayrak: Kalkınma Fonu hizmete sunuldu #1

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