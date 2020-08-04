Berat Albayrak: Türkiye İmalat PMI 56,9 oldu

Türkiye İmalat PMI verilerine ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu tarihi bir dönüm noktası" dedi.

Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ne ilişkin temmuz ayı verisi belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak, "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti." dedi.

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Söz konusu veri için "Bu tarihi bir dönüm noktası" diyen Albayrak, bunun Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerinin güçlendiğini sözlerine ekledi.