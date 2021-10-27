BES'i çocuklar besledi

18 yaşından küçük 86 bine yakın çocuk BES'e dahil edilirken bu çocuklara ait toplam fon büyüklüğü 85 milyon liraya yaklaştı.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, yurt içinde yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başladığı serüvende bugün 18. yılını doldurdu.

"TÜM VATANDAŞLARIN BES AVANTAJLARINDAN YARARLANMASINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, konuya ilişkin kurum olarak, çalışma dönemindeki refah seviyelerini emekliliklerinde de devam ettirebilmeleri için tüm vatandaşların BES'in avantajlarından yararlanmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

13.1 MİLYON KATILIMCIYA ULAŞTIK

2003 yılından bu yana katılımcı sayısında istikrarlı olarak artış görülen BES'in, 2013 ve 2017 yıllarında sırasıyla hayata geçirilen devlet katkısı reformu ve otomatik katılım sistemiyle daha hızlı geliştiğine şahit olduklarını aktaran Gürsoy, şunları kaydetti:

"2012 yılında sistemde 3 milyon civarında katılımcı bulunurken, şu an yaklaşık 13 milyon 100 bin katılımcıya ulaşmış bulunuyoruz. Fon büyüklüğü ise 2012 yılında 20 milyar lira iken bugün devletimizin yüzde 25 desteğiyle birlikte 196 milyar lirayı aşmış durumda. Bildiğiniz üzere Mayıs 2021'de yapılan kanun değişikliği ile 18 yaşından küçük kişilerin de BES'e katılabilmelerine imkan tanıdık. Beklediğimiz gibi bu gelişme oldukça yüksek bir ilgiyle karşılandı. Aradan geçen kısa süre içinde, 18 yaşından küçük yaklaşık 86 bine yakın çocuğumuz sisteme dahil olurken, bu çocuklarımıza ait toplam fon büyüklüğü 85 milyon liraya yaklaşmış bulunuyor."

"BES'İN FON BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILADI"

Gürsoy, BES'in fon büyüklüğünün seyrinin halen artarak devam ettiğini, fon büyüklüğündeki artışın beklentilerini karşıladığını bildirerek, "Katılımcıların kısa vadeli finansal ihtiyaçlarını sistemden ayrılmak zorunda kalmadan kısmi çekiş yoluyla giderebilmesi ve böylece sistemde devamlılığı sağlayacak çalışmalarımız da son aşamaya gelmiş bulunuyor." dedi.