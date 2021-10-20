Beyaz eşya ihracatı 9 ayda yüzde 28 arttı

TÜRKBESD'in verilerine göre Türkiye'nin beyaz eşya ihracatı 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 28 artarak 19 milyon 26 bine yükseldi.

Türkiye beyaz eşya ihracatındaki iddiasını sürdürüyor. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), ocak-eylül döneminde 6 ana üründe Türkiye'deki beyaz eşya satışları yüzde 12 arttığını açıkladı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin beyaz eşya ihracatı, adet bazında yüzde 28 artarak 19 milyon 26 bine ulaştı.

Beyaz eşya üretimde ise yüzde 26'lık artış yaşandı.

TOPLAM SATIŞLAR YÜZDE 23 YÜKSELDİ

TÜRKBESD'e üye firmaların iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışları ise yüzde 23 artarak 25 milyon 746 bin adet olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, sektörün, yılın 9 ayında hem iç pazarda hem de ihracatta çok iyi bir performans sergilediğini bildirdi.

İÇ SATIŞLARI KONUT SATIŞLARININ ARTMASI TETİKLEDİ

Toplam iç satış ve ihracat hacminde yakalanan yüzde 23'lük artışa değinen Dinçer, "İç satışta artışın devam etmesindeki en önemli etkenlerin başında konut satışlarındaki yükseliş ve salgının getirdiği ağırlıklı olarak evde zaman geçirilen yeni yaşam tarzı oldu." ifadesini kullandı.

HAM MADDE MALİYETLERİ ARTIRDI

Ham madde fiyatlarındaki yükseliş sonucunda yaşanan maliyet artışlarından beyaz eşya sektörünün de etkilendiğini kaydeden Dinçer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ham madde arz noktalarına uzaklık sebebiyle artan lojistik maliyetler, çip maliyeti, elektrik, doğalgaz, petrol ve çelik fiyatlarında artışlar söz konusu oldu. Çip krizi mevcut süreçte hayatımızın bir gerçeği, tüm bilgiler doğrultusunda 2022'nin son çeyreğine kadar bu durumun içerisinde olmaya devam edeceğiz. Tüm sektörlerin bu sürece bir an önce adaptasyon sağlaması çok önemli. Biz tüm platformlarımızı geliştirdik, sadece ilk tedarikçilerimizle değil alt tedarikçilerimizle de ilişkilerimizi kuvvetlendirdik, uygun sipariş yöntemimiz ile minimum hasarla faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz."