Beyaz eşya satışları yükselişe geçti

Beyaz eşya sektöründe, 6 ana ürün grubundaki satışlar, adet bazında ocak-eylül döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 14, eylül ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 arttı.

Beyaz eşya sektöründe, 6 ana ürün grubundaki Türkiye satışlarının ocak-eylül döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 14, eylül ayı verilerine göre ise adet bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttığı belirtildi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, pandemi nedeni ile evde geçirilen zamanın beyaz eşyaya olan ilgiyi artırdığını belirtti.

Dinçer, "İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar ise yüzde 1 daraldı. İhracatımız, 2019 Eylül ayının yüzde 2 üzerinde gerçekleşti." diye konuştu.

“ZOR BİR SENE İÇİN İYİ BİR SONUÇ”

Salgının ihracatı negatif etkilediğine işaret eden Dinçer, şöyle devam etti:

"Kovid-19’un yurt dışındaki ana pazarımız olan Avrupa'yı ciddi şekilde etkilemesi nedeniyle yılın ilk 9 ayında ihracatta yüzde 6 daralma meydana geldi. İhracattaki daralmayı, ekonomide alınan önlemler ve Türk tüketicisinin bizlere güveni sayesinde iç satışlarımızla dengeledik. 6 ana ürün grubundaki Türkiye satışlarımız ocak-eylül döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 arttı. İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarımız ise 20 milyon 877 bin 922 adet ile geçen yılın sadece yüzde 1 gerisinde gerçekleşti. Böyle zor bir sene için çok iyi bir sonuç olduğuna inanıyoruz."

"TÜKETİCİ, BAYİLERİ TERCİH ETTİ"

Dinçer, TÜRKBESD'e üye firmaların salgın ile değişen tüketici davranışları ve alışkanlıklarını anlamak üzere 2 bin kişi ile yaptırdıkları araştırmanın sonuçlarına değinirken, "Katılımcıların yüzde 55'i Kovid-19 öncesi internetten alışveriş yapmadığını söyledi. Salgın öncesi online alışveriş yapmayan bu kesimin yüzde 76'sı pandemi ile birlikte internetten alışveriş yapmaya başlamış. Tüketicinin hala beyaz eşya alışverişini yetkili bayiden yapmayı tercih etmesi de araştırmadan çıkan bir diğer önemli sonuç." şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE BEYAZ EŞYADA DÜNYADA İKİNCİ ÜRETİM ÜSSÜ”

Türkiye'nin, yüzde 7'lik beyaz eşya üretim hacmi ile Çin'den sonra dünyanın en büyük 2'nci üretim üssü olduğunu belirten Dinçer, sektörün; doğrudan 60 bin, dolaylı olarak da 600 bin kişiye istihdam sağlayan büyük bir ekosistem olduğunu vurguladı.

Üretimin yüzde 75'inin, çoğu Avrupa ülkelerine olmak üzere ihraç edildiğini aktaran Dinçer, beyaz eşyanın; ihracat yoğun, Türkiye dış ticaret dengesine katkı sağlayan ve dışa bağımlılığı azaltan lider sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Dinçer, "2019 yılı itibarıyla 6 ürün grubu toplamında 3 milyar 960 milyon dolar ve 21 milyon 900 bin adetlik ihracat gerçekleştirdik. 2001-2019 yılları arasında ihracatımız dolar bazında yaklaşık 10 katına çıktı." diye konuştu.