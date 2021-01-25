Biden yönetimi, 1.9 trilyon dolarlık mali paket için devrede

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs salgınına karşı ekonomik destek olarak ortaya sürdüğü 1 trilyon 900 milyar dolarlık destek paketi için "Bekleyemeyiz." diyerek çalışmalarını sürdürüyor.

ABD'de destek paketi tartışılıyor. ABD'de Joe Biden yönetiminin yetkilileri, pazar günü her iki partinin senatörleriyle yaptıkları görüşmede, 1 trilyon 900 milyar dolarlık mali canlandırma paketi taslağı konusunda Cumhuriyetçilerin kaygılarını gidermeye çalıştı.

CUMHURİYETÇİLER PAKETİN RAKAMINA KARŞI

Cumhuriyetçi Senatörler bu mali paketi pahalı buluyorlardı.

Her iki partinin yasa yapıcıları da koronavirüs aşılarının temin edilmesinin öncelikli olduğu konusunda uzlaştılar ancak bazı Cumhuriyetçiler, Kongre'nin daha bir ay önce 900 milyar dolarlık mali paketi geçirmesinden sonra böyle büyük bir mali paketin geçirilmesine karşı çıktı.

"AŞI DAĞITIMI İÇİN FON TAMAM, DESTEK İÇİN İSE KISITLAMA GEREK"

"Bu büyüklükte ve kapsamda bir paketi değerlendirmek için erken." diyen Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, aşı dağıtımı için gerekli olan ilave fonun sağlanmasını kabul ettiklerini ancak bunun "daha kısıtlı" bir tasarının içinde olabileceğini belirtti.

"DESTEK PAKETİNİ ÇIKMAZDAN KURTARMAK GEREK"

Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Karine Jean-Pierre ise "Bekleyemeyiz." diyerek, "Washington'ın daha önce çıkmaza girmiş olması, hâlâ çıkmazda kalmaya devam etmesini gerektirmez." dedi.