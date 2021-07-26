Bigadiç’te kiraz sezonu, üreticisini memnun ederek bitti

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde kiraz sezonu sona erdi. Yurt içi piyasada ve ihracatta uygulanan kirazın fiyatı, üreticiyi mutlu etti.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde ilçenin en yüksek ve en son köyü olan Yukarıçamlı kırsal mahallesinde yaşayan kiraz üreticileri üretim ve satışlardan memnun kaldı.

Kiraz üreticilerinde Sadri Köseri kiraz rekoltesinin iyi olması ve kirazların doğa şartlarından etkilenmemesinin üreticilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

"HASAT FİYATI AÇISINDAN YÜZ GÜLDÜRDÜ"

Köseri, "Bu yıl Yukarıçamlı köyümüzde ve bölgede kiraz rekoltesinin iyi olması ve kirazların doğa şartlarından zarar görmemesi dolayısıyla miktar ve fiyat açısından köylülerimizi sevindirdi. Kiraz hasadı bölgemizde haziran ayının ortalarında başlamakta ve özellikle yüksek bölgelere gittikçe temmuz ayı ortaları ve sonralarında bitmektedir. Yıllardır Bigadiç ilçemizde kirazcılık yapan köylerimiz yollarının ve araçların olmadığı dönemlerde bile ürettikleri kirazlarını Bigadiç, Balıkesir, Sındırgı ve Akhisar’a götürmüş ya da Bigadiç ve Dursunbey’in bazı köylerinde at ve katır sırtında küfeler içinde satmıştır. Son yıllarda üreticilerimizin bilinçlenmesi üretimde, üründe kaliteyi çok arttırmıştır. Pazar için sosyal medya ve internet üzerinden Yukarıçamlı köyünü ve kirazını tanıtımları yaptık." dedi.

KÖSERİ, "KİRAZIMIZ DEĞERİNİ BULDU"

Köseri sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi. "Özellikle bu yıl diğer yıllara oranla köyümüzde temmuz ayı içerisinde yurt içi alım yapanlar dışında ihracat firmalarına alım yapanlar da gelmiş ve köylülerimizin ürünleri değerini bulmuştur. Geçen sene aynı dönemde kiraz fiyatları 2-5 lira arasında değişmişti.

KİRAZ, İÇ PİYASADA KİLOSU 5-6 LİRADAN ALICI BULDU

Bu yıl yurtiçi alımlarda 3-8 lira arasında ortalama 5-6 lira arasında alıcı buldu. Yurt içi için gelen alıcılar Balıkesir, Bandırma, Akhisar, Manisa tarafındaki haller için alımlar yaptı. İhracat için de İzmir, Manisa Alaşehir, Gördes tarafların da ki ihracat firmalarına alımlar yapmıştır.

İHRACAT FİYATLARI KİLOSU ORTALAMA 14-15 LİRADAN OLDU

İhracat da ise fiyatlar 10-17 lira arasında değişmiş ortalama 14-15 lira oldu. Bu yıl ihracat firmalarının gelmesi ile köylülerimizin yüzünü güldürdü. Yakın köyler Okçularyeri, Aşağıçamlı ve bazı bölgelerdeki üreticiler kirazlarını köyümüze getirerek ihracatçılara satış yaptı." şeklinde konuştu.