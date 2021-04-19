Havaların geç ısınması, üreticisinden satıcısına kadar dondurma sektörünü sarstı.

Bu yıl havaların geç ısınması ve koronavirüs etkisiyle dondurmacıların satış planları sekteye uğradı.

Özellikle nisan ayında Türkiye’nin standart hava koşullarının oluşmadığına dikkat çeken Bilecikli dondurmacılar, pandeminin de etkisiyle dondurma satışlarının yüz güldürmediğini belirtti.

"DONDURMA SATIŞLARI BEKLENEN SEVİYEDE DEĞİL"

Bilecik’te üç kuşaktır dondurmacılık yaptıklarını ifade eden İbrahim Özdemir, hava sıcaklıklarının artmamasından dolayı bu yıl dondurma satışlarının beklenen seviyede olmadığını söyledi.

Son zamanlarda havaların kapalı, yağmurlu ve soğuk geçtiğini, vatandaşların dondurma yemek için güneşin kendini göstermesini beklediğini anlatan Özdemir, "Geçen sene havalar sıcaktı, biraz daha iyiydi işlerimiz. Bu sene biraz serin geçiyor havalar, işlere etkisi oldu. Geçen seneye nazaran işlerimiz yarı yarıya düştü." dedi.

Bilecikli dondurmacılar, havalar ısınmadığı için dertli VİDEO

DONDURMA SATIŞLARINDA YAŞANAN SIKINTI TATLI SATIŞI İLE DENGELENİYOR

Özdemir, satışların düşmesinde havaların soğuk olması kadar pandeminin de etkisi olduğunu vurgulayarak ancak bu açığı Ramazan ayında tatlı satışına ağırlık vererek dengelediklerini belirtti.