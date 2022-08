Bilecik'te salçalık domates ve biber sezonu başladı

Bilecik pazarından domatesin kilosu 5 ile 8 liradan, kapya biberinki ise 13 liradan satılıyor. Pazarcılar yağmur nedeni ile çiftçinin tarlaya girememesinin fiyatları yükselttiğini belirtiyor.

Bilecik'te genellikle marketlerden salça almayan halk, kendi salçasını pazardan aldığı domateslerle üretiyor.

Bilecik'te salça sezonun açılması ile birlikte vatandaşlar kışlık ihtiyaçlarını yapmaya başlarken, pazarlarda salçalık domates ve biber fiyatları bölge halkı için yüksek bulunuyor.

Domatesin kasası 70 lira

Bilecik her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesi'nde kurulan pazar alanında salçalık domatesler kasası 70 liradan satışa çıktı.

Salçalık domates fiyatı 2 yılda hayli arttı

Normal zamanda kilo ile alışveriş yapan vatandaşlar, salça yapmak için domatesi kasayla alıyor. Geçtiğimiz yıllarda kasası 20 lira olan salçalık domates fiyatı 2 yılda hayli atarken, kapya biber olarak bilinen salçalık biberin kilosu ise 13 liradan alıcı buluyor.

Bilecikli kendi salçasını yapıyor - VİDEO

"Yağmurdan dolayı işçi tarlaya girmiyor o yüzden fiyatlar yükseldi"

Salçalık domates ve biber satan pazarcı Can Özmen, Bilecik’te uzun zamandan beri tezgah açtığını söyleyerek, "Yazın gelmesiyle salçalık yapıyorlar. Bundan dolayı domatese talep attı. Ama yağmur yağdığı için çamurdan dolayı işçi tarlaya girmiyor o yüzden fiyatlar yükseldi. Haftaya inşallah düzelecek. Bilecik’te hazır salça kullanmıyorlar, hep kendileri yapıyorlar. Ondan dolayı diğer şehirlere göre talep yüksek." dedi.

"Salçanın domateslisi kahvaltıda, biberlisi de yemeklerde olur"

Diğer bir satıcı Nevin Minteş, salçalık domates ve biber satışı yanı sıra kendi yaptığı ev salçalarını da sattığını söyleyerek, "Her sene eylül aylarında domatesler çıkar salça yaparız. Bu salçayı Bilecikliler çok severler. Domateslisi kahvaltıda, biberlisi de yemeklerde olur. Kahvaltıda ince kabuklu, menemende, salçada çok güzel olur; kaymak gibi olur kahvaltılarda.





"Bu sene çok memnunuz ama müşteri memnun değil"

Bu sene çok memnunuz, ama müşteri memnun değil fiyatlar pahalı geliyor. 5 liraya satıyoruz. Bu sene biraz sevindirici domates. Her sene kasası 20 liraydı bu sene kasası 70-80 lira. Alan da satan da memnun olmalı biz de fide parası veriyoruz. Deresakarı köyünde evimizde makinemiz, tavamız her şeyimiz var. Biz de domateslerimizle kendimiz de salça yaparak, satıyoruz. Her gün 4 tava yaparım. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir gibi illere gönderiyorum. 2 bin, 3 bin kavanoz salça yetmiyor." dedi.