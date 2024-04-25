Bilecik'teki seralarda kışları marul, yazları domates ve salatalık yetişiyor Bahar ayları ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında tarım hareketleri hız kazandı. Seralardaki üretim de yaz-kış demeden devam ediyor.

AA

Bilecik'teki seralarda yazlık domates ve salatalık ekimi başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki seralarda, işçilerin yoğun mesaisi ile birlikte yaz mevsimi öncesinde domates ve salatalık fideleri toprakla buluşturuluyor.

Bölgede 4 bin dönüme yakın araziye kurulu.

"Çevresindeki iklim alanlarından ayrılan küçük iklim alanı" olarak tanımlanan mikroklima özelliğine sahip ilçenin sakinleri, seralarında kışları marul, yazları ise domates ve salatalık yetiştiriyor.

Sabah erken saatlerden hava kararıncaya kadar tarladalar

İşçiler sabah erken saatlerde seralara gelip fideleri toprakla buluşturuyor. İşçilerin yoğun mesaisi hava kararıncaya kadar devam ediyor.

Bakım sürecinde fideler büyüdükçe dallar ipe sarılarak seyrekleştiriliyor.

Salatalık mayıs ayının ortalarında, domates ise hazirandan itibaren toplanıyor.

Ürünler, Bilecik'ten İstanbul'a gidiyor

Sınıflandırılarak kasalara konulup kamyonlara yüklenen sebzeler, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki satış noktalarına gönderiliyor.

Yakacık köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, kış sezonunun iyi geçtiğini, üreticilerin yüzlerinin güldüğünü söyledi.

"Akşama kadar seradayız"

Hazırlık aşamasının ardından domates ve salatalık ekimine başladıklarını belirten Yıldırım, şu bilgileri verdi:

Yaz kış seradayız. Tarım işçilerine de istihdam sağlıyoruz. 1.500-2 bin tarım işçimiz var. Sabah 06.30-07.00 gibi seraya gelinir, bağlama, dolama işleri yapılır. Akşama kadar seradayız.

"Bombus arılarından yararlanılıyor"

Yıldırım, ürünlerin çiçeklenmesinde bombus arılarından yararlandıklarını ifade etti. Arılar sayesinde herhangi bir dölleyici kullanmadıklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

Arılar 1,5 ay kadar seralarda geziyor. Kullandığımız ilaçlar da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden onaylı. Komple doğal bizim ürünlerimiz.

Marullar hasat edildi, domates ve salatalık ekildi

Üretici Kayhan Kayadibi de kışın yetiştirdikleri marulları hasat ettikten sonra domates ve salatalık ektiklerini belirtti.

"Yeni sezon, yeni umut"

Geçen ay fidelerini satın aldıklarını aktaran Kayadibi, "Yeni sezon, yeni umut. Gelecekten umutluyuz inşallah." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)