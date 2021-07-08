Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 189 milyar liraya ulaştı

TÜBİSAD, 2020 yılı "Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri ve Trendleri"ni çevrim içi düzenlenen toplantıyla açıkladı.

Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) açıkladığı "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2020 Yılı Pazar Verileri ve Trendleri"ne göre, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 büyüyerek 189 milyar liralık hacme ulaştı.

Açılış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın yaptığı toplantıda, sektörün 2020 performansı ve geleceğine ilişkin görüşler paylaşıldı.

“TÜRKİYE'NİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARININ BÜYÜKLÜĞÜ DE YILLIK YAKLAŞIK 190 MİLYAR LİRA”

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ele alındığı panelde Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden olduğunu belirterek, "4 trilyon dolara yaklaşan küresel bilgi ve iletişim pazarında ülkemiz için önemli fırsat pencereleri bulunduğu kanaatindeyiz. Nitekim Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının büyüklüğü de yıllık yaklaşık 190 milyar liraya erişmiş durumda." diye konuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde de pek çok hizmetin kısıtlamalar neticesinde aksamasına rağmen sektörde artışlar yaşandığını anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sektörün pazar büyüklüğü 2020 yılında yaklaşık yüzde 22 oranında artmış oldu. Hayatımızın her alanına nüfuz eden teknoloji ve dijitalleşmeyle şirketler hatta kamu kurumlarımız, değişen tüketici davranışlarına göre iş modellerini, ürünlerini, hizmetlerini ve süreçlerini dijitalleştiriyor. Her adımdaki değişiklikler kelebek etkisi oluşturarak büyük bir dönüşüm başlatıyor. Dijital dönüşümde oluşan yayılma eğilimi artık geri döndürülemez bir noktaya gelmiş durumda. Gelecek yıllarda sektörün üzerinde etkili olacak teknoloji alanlarının; bulut bilişim, 5G ve ötesi bağlantı teknolojileri, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, blok zincir gibi gelişen teknolojiler olduğunu görüyoruz."

"AVRUPA İÇİN BİR YAZILIM MERKEZİ OLMAK HEDEFİMİZ"

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan da "İhracattaki büyümemizin ateşleyici gücünün yüzde 35'lik payla Bilgi Teknolojileri-Yazılım kategorisi olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin küresel dijital ekosistemde oyun kurucu bir aktör olmasının yolunun, en yoğun ticari hacme sahip olduğumuz Avrupa bölgesi için bir yazılım merkezi olmamızdan geçtiğine inanıyoruz. Bu hedefe giderken elbette politik, ekonomik ve kurumsal pek çok çözümü hayata geçirmemiz gerekiyor." dedi.