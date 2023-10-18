Binance'ın ABD'deki birimi doğrudan dolar çekim işlemlerini durdurdu Kripto para borsası Binance'ın ABD'deki birimi olan Binance.US platformdan doğrudan dolar çekim işlemlerini durdurdu.

AA

Haziran ayı başında başlayan soruşturmalarda yeni bir aşamaya gelindi.

Kripto parasını dolar olarak çekmek isteyenler, Binance.US'yi kullanıyorlarsa dolar değil coin tahsil edebilecek.

Kripto para borsası Binance.US, kullanım koşullarını güncelledi.

Bu kapsamda, müşterilerin ABD dolarlarını hesaplarından çekmek istemeleri durumunda, bu işlemi doları sabit coine veya diğer dijital varlıklara dönüştürerek yapabileceği bildirildi.

Dijital mevduatta artık FDIC sigortası olmayacak

Ayrıca güncellenen kullanım koşullarında, müşterilerin hesaplarının ve dijital varlıklarının ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) sigortasında olmadığı belirtildi.

Dolar mevduatlar askıya alınmıştı

Binance.US, haziran ayı başında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) varlıklarını dondurmasını istemesinin ardından dolar mevduatlarını askıya alacağını duyurmuştu.

SEC, haziranda kripto para borsası Binance'in kuruluşları ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açmıştı.

Binance'a yöneltilen suçlamalar arasında kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışı yer almıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)