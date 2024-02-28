Bir günde 3 bin dolardan fazla kazandırdı! Bitcoin 59 bin doları geçti Bitcoin, 2021 yılı Kasım ayından bu yana ilk kez bu kadar yükseldi. Gün içinde 59 bin 415 dolara kadar çıkan Bitcoin'in değeri, güne 59 bin 149 dolardan devam ediyor.

ensonhaber.com

Bitcoin en son 2021 Kasım'da 68 bin 990 dolarla rekor seviyesine gelmişti. Sonrasında 20 bin dolara kadar düşen kripto para birimindeki yükseliş dikkat çekiyor.

Kripto para piyasalarında en fazla işlem gören para birimi olan ve dün 56 bin 349,5 dolardan işlem gören Bitcoin'in değeri, bir günde 3 bin 65 dolar artarak 59 bin 415 dolara kadar çıktı.

Bitcoin'in değerini, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ABD'de spot Bitcoin ETF başvurularını kabul etmesi artırıyor.

Böylece Bitcoin, reel finans piyasalardaki yerini alıyor.

Ödül yarılanması zamanı yaklaştı

Nisanda gerçekleşecek Bitcoin'de ödül yarılanması (halving) da fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Dört yılda bir gerçekleşen ve blok başına madencilere verilen Bitcoin ödülünün yarıya indirildiği bu döngü, fiyata pozitif yansıyor.

Bitcoin'in değerinin artması ile birlikte diğer kripto paraların değerleri de yükseliyor.

Ethereum bir günde 260 dolar yükseldi

Dün 3 bin 101 dolarda olan Ethereum, bugün 3 bin 361 dolardan işlem görüyor.