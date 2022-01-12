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    Bireysel Sulama Sistemleri hibe desteği başvuruları başladı

    Bakan Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 09:45
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    Bireysel Sulama Sistemleri hibe desteği başvuruları başladı

    Bakan Pakdemirli: Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine %50 hibe desteği başvuruları başladı. Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir.

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