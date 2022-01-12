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- Bireysel Sulama Sistemleri hibe desteği başvuruları başladı
Bireysel Sulama Sistemleri hibe desteği başvuruları başladı
Bakan Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.
- DHA
- 12.01.2022 - 09:41
- Güncelleme : 12.01.2022 - 09:45
Bakan Pakdemirli: Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine %50 hibe desteği başvuruları başladı. Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir.