Birleşik Krallık'la elektrikli araç ticaretinde menşe kolaylığı 2027'ye uzatıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında alınan yeni bir kararı paylaştı.
Elektrikli araçlar ticareti için sağlanan menşe kolaylığının 2027 yılına kadar devam edeceği açıklayan Bakan bolat, mesajında şu bilgileri aktardı:
Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında elektrikli araçlar ticareti için sağlanan menşe kolaylığının 2027 yılına kadar devam etmesinde anlaştık.
Birleşik Krallık’a vergisiz ihracata devam
Elektrikli araç ihracatımız esnek menşe kuralları ile Birleşik Krallık’a vergisiz ihraç edilmeye devam edecek.
Ticaret anlaşmalarının üretici ve ihracatçıların lehine ele alınıyor
Ticaret anlaşmalarının üretici ve ihracatçıların lehine ele almaya devam edileceğini bildiren Bolat şu ifadeleri kullandı:
Müzakerelerimiz sonucu, iki ülkenin ortak kararı ile elektrikli araç ticaretindeki esnek kurallar, yatırımların sekteye uğramadan devam etmesini tüketicilerin ürünlere daha az maliyetle ulaşmasını sağlayacak.
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