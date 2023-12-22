Birleşik Krallık'la elektrikli araç ticaretinde menşe kolaylığı 2027'ye uzatıldı Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki anlaşmaya dayanarak, elektrikli araçlar ticareti için sağlanan menşe kolaylığının 2027 yılına kadar devam edeceğine yönelik karar alındığını bildirdi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında alınan yeni bir kararı paylaştı.

Elektrikli araçlar ticareti için sağlanan menşe kolaylığının 2027 yılına kadar devam edeceği açıklayan Bakan bolat, mesajında şu bilgileri aktardı:

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında elektrikli araçlar ticareti için sağlanan menşe kolaylığının 2027 yılına kadar devam etmesinde anlaştık.

Birleşik Krallık’a vergisiz ihracata devam

Elektrikli araç ihracatımız esnek menşe kuralları ile Birleşik Krallık’a vergisiz ihraç edilmeye devam edecek.

Ticaret anlaşmalarının üretici ve ihracatçıların lehine ele alınıyor

Ticaret anlaşmalarının üretici ve ihracatçıların lehine ele almaya devam edileceğini bildiren Bolat şu ifadeleri kullandı: