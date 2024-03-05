BIST 100 Endeksi güne yükselerek başladı Küresel piyasalar Fed'in faiz indiriminin zamanı ile ilgili belirsizliklerle olumsuz ilerlerken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yükselişi sürüyor.

AA

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybıyla 8.907,65 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugüne ise yüzde 0,06 yükselişle önceki kapanışa göre 5,76 puan 8.913,41 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 artarken, holding endeksi yüzde 0,36 azalış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla orman kağıt basım kazandırdı

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile orman kağıt basım olurken, en çok kaybettiren ise holding oldu.

Küresel piyasalar negatif seyirde

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izliyor.

Yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine olan ilgi devam ediyor.

Bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)