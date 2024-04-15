BIST 100 endeksi haftaya 9.759,28 puandan başladı İran-İsrail gerginliğinin ardından Borsa'nın tepkisi merakla bekleniyordu. Borsa haftanın ilk gününe yüzde 0,56 düşüşle başlangıç yaptı. Sektör endekslerinden turizmdeki gerileme dikkati çekti.

AA

BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,56 düşüşle 9.759,28 puandan başladı.

Ramazan Bayramı'nın öncesindeki salı günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 9.814,19 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmiş ve endeks, gördüğü en yüksek seviyesini 9.849,26 puana taşımıştı.

BIST 100 endeksi 0,56 değer kaybetti

Tatilin bitiminde ise açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,90 puan ve yüzde 0,56 değer kaybederek 9.759,28 puana geriledi.

Turizm kaybettirdi

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 0,58 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,47 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,60 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)