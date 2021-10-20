BIST 100 endeksi, son bir ayın en yükseğine çıktı

BIST 100 endeksi, son bir ayın en yükseğine çıktı

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, sıra dışı bir gün yaşadı ve banka hisselerindeki alımlarla son bir ayın en karlı seviyesine geldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılan bilanço sezonu, oldukça ucuz olan değerlemeler ve banka hisselerinde dünden beri etkili olan alışlarla son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

SATIŞ BASKISI AZALDI

BIST 100 endeksi uzun süre 1.375-1.400 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından geçen haftadan bu yana satış baskısının azaldığı görülüyor.

BANKA HİSSELERİ DEĞER KAZANDI

Dün, BIST 100 endeksi 1.434,67 puanla 16 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, banka hisselerindeki değer kazancı dikkati çekti.

BANKACILIK ENDEKSİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bankacılık, endeksi dün yüzde 2,52 artışla 31 Ağustos'tan bu yana en iyi günlük performansını gösterirken, bugün de pozitif görünümünü koruması dikkati çekti.

Dün son bir ayın zirvesini gören ve günü 1.430 puanın hemen altında tamamlayan BIST 100 endeksi, dünkü yükseliş eğilimini sınırlı da olsa yeni günün ilk yarısında da devam ettirerek 1.430 seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

KÜRESEL PAY PİYASALARI DA 3. ÇEYREK BİLANÇOLARINI AÇIKLADI

Dünya genelinde 3. çeyrek bilançolarının açıklanması devam ederken, şirket karlılıklarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi küresel pay piyasalarını destekleyen başlıca unsurlardan oldu.

ENFLASYON BASKILARI RİKS UNSURU OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Artan enflasyon baskıları, tedarik zincirindeki sıkıntılar, enerji arzı güvenliği ve yükseliş eğilimindeki uzun vadeli faizler ise küresel pay piyasaları üzerinde risk unsuru olmaya devam ediyor.

RİSK İŞTAHI İÇ PİYASAYA POZİTİF YANSIDI

Analistler, küresel pay piyasalarının para politikalarında azalan belirsizlikler ve güçlü bilançolarla yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydederek, artan risk iştahının yurt içi piyasalara da pozitif yansıdığını bildirdi.

"3. ÇEYREK ŞİRKET KARLILIKLIKLARINDA GÜÇLE BEKLENTİLER VAR"

A1 Capital Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal da BIST 100 endeksin güçlü kalmasını sağlayan diğer bir etmenin 3. çeyrek şirket karlılıklarına yönelik güçlü beklentiler olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Havacılık sektörü verilerindeki toparlanma, nihai ürün fiyatlarındaki yüksek seyrin etkisi, artan talep ve kapasite kullanım oranlarının demir-çelik ve petrokimya şirketlerinin finansallarına vereceği katkı, bankacılık sektöründe kredi büyümesi hızındaki artış, düzeltilmiş net faiz marjlarındaki iyileşme, TÜFE'ye endeksli tahvil getirilerindeki artışın olumlu etkisi, gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründeki güçlü operasyonel performans, enerji şirketlerinin marjlarındaki iyileşme, BIST 100 endeksinin geri çekilmelerde isteksiz ama yükseliş niyetinin hazırda kalmasına yardımcı oluyor."