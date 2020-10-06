Bitcoin 10.700 doları aştı

Kripto para piyasalarında yeni haftanın başında 341.53 milyar dolar düzeyine gerileyen toplam piyasa hacmi de 343.16 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.85 artışla 10,757 dolara çıktı.

PAZARTESİ KAYBETTİ, BU SABAH KAYBINI GİDEREREK YÜKSELDİ

Pazartesi günü yüzde 2,03 olan haftalık kaybı, salı erken saatlerde 0,57 kazanç düzeyine yükseldi.

Birimin piyasa hacmi de 199.21 milyar dolar ile 200 milyar dolar sınırına dayandı.

Toplam 7,311 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,677 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.

24 SAATLİK İŞLEM HACMİ 5 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

En yüksek hacimli ilk 100 birimden 67'sinin değeri son 24 saatte düştü ve düşenlerden 5 birim ilk 10 birim arasındaydı. Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de yeni haftanın ilk gününde yükseldiği 98.13 milyar dolardan yaklaşık 5 milyar dolarlık düşüşle 92.99 milyar dolara geriledi.

EN YÜKSEK HACİMLİ KRİPTO PARA BİRİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

Bitcoin yüzde 0.85 artışla 10,757.58 dolar, Ethereum yüzde 0.37 artışla 353.75 dolar, Tether yüzde 0.07 düşüşle 1.00 dolar, XRP yüzde 2.91 artışla 0.25 dolar, Binance Coin yüzde 1.98 düşüşle 28.60 dolar, Bitcoin Cash yüzde 0.27 artışla 221.74 dolar, Polkadot yüzde 1.53 düşüşle 4.12 dolar, Chainlink yüzde 0.30 düşüşle 9.49 dolar, Crypto.com Coin yüzde 1.10 artışla 0.14 dolar, Cardano yüzde 0.81 düşüşle 0.09 dolardan işlem görüyordu.