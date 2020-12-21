Bitcoin, 24 bin dolara ulaşarak rekor kırdı

Bitcoin, 24 bin dolara ulaşarak rekor kırdı

Bitcoin 3 yıllık bekleyişin ardından kırdığı 20.000 dolar rekorunu tekrar kırarak, 24.300 doları gördü.

Bitcoin fiyatı son günlerde rekora doymuyor. 3 yıllık bekleyişin ardından 20.000 dolar sınırını 16 Aralık günü geçen ve bu günden sonra rekorlara doymayarak yükselişlerine devam eden BTC, 24.300 doları görerek yeni rekor kırdı.

GÜN İÇERİSİNDE YÜZDE 2 KAR SAĞLADI

Tüm borsalarda yeni rekor seviyesini gören Bitcoin fiyatı gün içerisinde yatırımcısına ortalama yüzde 2 kâr sağladı.

Son günlerde hemen hemen her gün yaşanması sebebiyle “monoton” bir hal alan rekor haberleri, Bitcoin’de açgözlülük endeksinin en yüksek seviyelere ulaşmasını sağladı.