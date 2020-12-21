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    Bitcoin, 24 bin dolara ulaşarak rekor kırdı

    Bitcoin 3 yıllık bekleyişin ardından kırdığı 20.000 dolar rekorunu tekrar kırarak, 24.300 doları gördü.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 01:13
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    Bitcoin, 24 bin dolara ulaşarak rekor kırdı

    Bitcoin fiyatı son günlerde rekora doymuyor. 3 yıllık bekleyişin ardından 20.000 dolar sınırını 16 Aralık günü geçen ve bu günden sonra rekorlara doymayarak yükselişlerine devam eden BTC, 24.300 doları görerek yeni rekor kırdı.

    GÜN İÇERİSİNDE YÜZDE 2 KAR SAĞLADI

    Tüm borsalarda yeni rekor seviyesini gören Bitcoin fiyatı gün içerisinde yatırımcısına ortalama yüzde 2 kâr sağladı.

    Son günlerde hemen hemen her gün yaşanması sebebiyle “monoton” bir hal alan rekor haberleri, Bitcoin’de açgözlülük endeksinin en yüksek seviyelere ulaşmasını sağladı.

    Bitcoin, 24 bin dolara ulaşarak rekor kırdı #1

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