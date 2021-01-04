Bitcoin 33 bin dolar düzeyinde

Kripto para piyasalarına artan yönelimin etkisiyle pazar günü erken saatlerde 34 bin 538,36 dolarlık yeni tarihi yüksek düzeyi gören Bitcoin, daha sonra 33 bin dolar düzeyine döndü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in, yeni zirve düzeyindeki toplam piyasa hacmi de 642 milyar 30 milyon dolara ulaştı.

Analistlere göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (Securities and Exchange Commission-SEC) kripto para piyasalarının toplam hacim bazında ilk beş arasında bulunan Ripple (XRP) ile ilgili dava açacağına ilişkin haberlerin etkisiyle, bu birimden artan çıkışlar da Bitcoin'in hızlı tırmanışını destekleyen önemli gelişmeler arasında bulunuyor.

BITCOIN’İN HAFTALIK KAZANCI YÜZDE 22,49

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,18 artışla 33 bin 252,57 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 22,49 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise 629.88 milyar dolardan, 617.82 dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 23 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasından yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 24 milyar dolar artışla 895 milyar 670 milyon dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 57 milyar dolarlık artışla 344 milyar doları buldu.

PİYASANIN YÜZDE 69’U BITCOIN

Toplam 8 bin 164 kripto para biriminin işlem gördüğü 34 bin 247 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 69'unu Bitcoin oluşturuyordu.

EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİ

Birim Fiyat ($) Günlük (%) Haftalık (%) Piyasa hacmi ($)

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Bitcoin 33,252.57 2.18 22.49 617,824,528,891

Ethereum 1,002.54 29.11 46.25 117,023,958,806

Tether 1.00 -0.02 0.19 21,343,175,794

Litecoin 163.06 19.18 25.96 10,800,269,841

XRP 0.23 5.39 -17.56 10,607,610,997

Polkadot 10.25 13.85 95.99 9,190,043,680

Bitcoin Cash 436.58 21.69 25.34 8,063,217,003

Cardano 0.22 29.50 42.46 7,078,101,177

Binance Coin 40.76 7.20 20.57 5,977,129,813

Chainlink 14.24 18.66 20.60 5,877,786,396