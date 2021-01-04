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    Bitcoin 33 bin dolar düzeyinde

    Kripto para piyasalarına artan yönelimin etkisiyle pazar günü erken saatlerde 34 bin 538,36 dolarlık yeni tarihi yüksek düzeyi gören Bitcoin, daha sonra 33 bin dolar düzeyine döndü.
    • DHA
    • 04.01.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 09:42
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    Bitcoin 33 bin dolar düzeyinde

    Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in, yeni zirve düzeyindeki toplam piyasa hacmi de 642 milyar 30 milyon dolara ulaştı.

    Analistlere göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (Securities and Exchange Commission-SEC) kripto para piyasalarının toplam hacim bazında ilk beş arasında bulunan Ripple (XRP) ile ilgili dava açacağına ilişkin haberlerin etkisiyle, bu birimden artan çıkışlar da Bitcoin'in hızlı tırmanışını destekleyen önemli gelişmeler arasında bulunuyor.

    BITCOIN’İN HAFTALIK KAZANCI YÜZDE 22,49

    Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,18 artışla 33 bin 252,57 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 22,49 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise 629.88 milyar dolardan, 617.82 dolara geriledi.

    Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 23 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasından yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.

    Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 24 milyar dolar artışla 895 milyar 670 milyon dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 57 milyar dolarlık artışla 344  milyar doları buldu.

    PİYASANIN YÜZDE 69’U BITCOIN

    Toplam 8 bin 164 kripto para biriminin işlem gördüğü 34 bin 247 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 69'unu Bitcoin oluşturuyordu.

    Bitcoin 33 bin dolar düzeyinde #1

    EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİ

    Birim                     Fiyat ($)               Günlük (%) Haftalık (%)   Piyasa hacmi ($)

    -------------------------------------------------------------------------------------

    Bitcoin                  33,252.57            2.18       22.49     617,824,528,891

    Ethereum           1,002.54               29.11     46.25     117,023,958,806

    Tether                  1.00                       -0.02      0.19       21,343,175,794

    Litecoin                163.06                  19.18     25.96     10,800,269,841

    XRP                       0.23                       5.39       -17.56   10,607,610,997

    Polkadot             10.25                     13.85     95.99     9,190,043,680

    Bitcoin Cash       436.58                  21.69     25.34     8,063,217,003

    Cardano              0.22                       29.50     42.46     7,078,101,177

    Binance Coin     40.76                     7.20       20.57     5,977,129,813

    Chainlink             14.24                     18.66     20.60     5,877,786,396

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