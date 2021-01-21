Bitcoin 35 bin, hacim ise 1 trilyon doların altında

Bitcoin 35 bin, hacim ise 1 trilyon doların altında

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 35 bin doların alına çekildi.

Bitcoin'in hacminin 640 milyar dolara kadar inmesinin de etkisiyle toplam piyasa hacmi de yeniden 1 trilyon doların altına çekildi.

BITCOIN DÜŞTÜ, HACİM GERİLEDİ

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,44 düşüşle 34 bin 176,61 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 2,44 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 658 milyar dolardan, yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 640 milyar dolara indi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, dünkü 1 trilyon 8 milyar 150 milyon dolardan, günün erken saatlerinde 992 milyar dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 64 birimin değeri düşerken, düşenlerden 5 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

TOPLAM PİYASA HACMİNİN YÜZDE 64,8’İ BITCOIN

Toplam 8 bin 296 kripto para biriminin işlem gördüğü 32 bin 494 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64,8'ini Bitcoin oluşturuyordu.