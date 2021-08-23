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    Bitcoin 50 bin doların üzerine çıktı

    Dün 48.852 dolar düzeyinde olan kripto para birimi Bitcoin, bu sabaha 50 bin doların üzerinde başladı.
    • Detay Haber
    • 23.08.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 09:48
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    Bitcoin 50 bin doların üzerine çıktı

    Bitcoin aşmadığı 50 bin dolar seviyesini bugün aştı. Bitcoin'deki yükseliş dalgası diğer kripto paralara da yansıdı. Kripto para piyasalarında hareketlenme başladı.

    Altın fiyatlarında oluşan belirsizlik havası, ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltma ve faiz artırma ihtimali, küresel piyasalarda koronavirüsün delta varyantı korkusu devam ederken kripto paralar yeniden güç kazanmaya başladı.

    50 BİN DOLAR DİRENCİ KIRILDI

    Geçtiğimiz haftayı 50 bin doların kıyısında geçiren Bitcoin, bugün önemli direnci aşmış oldu. Bitcoin, saat 06:53 itibarıyla 50 bin 290 dolar seviyesinde işlem görüyor.

    TOPLAM PİYASA DEĞERİ 945 MİLYAR DOLAR

    Bitcoin'in toplam piyasa değeri ise 945 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

    BITCOIN'İN EN YÜKSEK DEĞERİ 64 BİN 813 DOLAR OLMUŞTU

    Bitcoin 14 Nisan 2021 tarihinde, 64 bin 813 dolar ile tarihi yüksek seviyesini görmüştü. Bu noktadan sonra düşüşe başlayan Bitcoin, 29 bin dolara kadar geriledi.

    Bitcoin 50 bin doların üzerine çıktı #1

    KRİPTO PARA BİRİMLERİ HAREKETLENDİ

    Ethereum bugün yüzde 6'nın üzerinde primle 3200 dolar seviyelerinden alıcı buldu. Ripple bugün yüzde 5 civarında yükselişle 1.25 dolar seviyesinde işlem görüyor. Milyarder iş adamı Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin, yüzde 4'e yakın primle 0.32 dolar seviyesinde işlem görüyor.

    Bitexen

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